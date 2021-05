Covid Italia oggi, 10.585 contagi e 267 morti: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 267 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 327.169 tamponi, il tasso di positività è al 3,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.368 (-55 da ieri), con 142 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.520 (-656). Il totale dei morti in Italia sale a 122.005, mentre sono 4.070.400 i casi totali. LAZIO – Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 5 maggio, nel Lazio, secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 ida coronavirus in, 5, secondo i dati delle regioni inseriti neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 267. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 327.169 tamponi, il tasso di positività è al 3,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.368 (-55 da ieri), con 142 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.520 (-656). Il totale deiinsale a 122.005, mentre sono 4.070.400 i casi totali. LAZIO – Sono 838 i nuovida coronavirus registrati, 5, nel Lazio, secondo ildiffuso dalla Regione. Si ...

