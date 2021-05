Covid Italia: 267 morti. Oltre 10mila casi, tasso contagio al 3,2% (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.116. Sono invece 267 le vittime in un giorno (ieri 305). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.070.400, i morti 122.005. Gli attualmente positivi sono invece 407.129 (-6.760 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.541.266 (+17.072). In isolamento domiciliare ci sono 387.421 persone (-5.896). Sono 327.169 i tamponi effettuati rispetto ai 315.506 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 3,2 per cento rispetto al 2,9 per cento di ieri. Sono 2.368 le persone ricoverate in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 17.520. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.557), la Campania ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.116. Sono invece 267 le vittime in un giorno (ieri 305). In totale idall’inizio dell’epidemia sono 4.070.400, i122.005. Gli attualmente positivi sono invece 407.129 (-6.760 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.541.266 (+17.072). In isolamento domiciliare ci sono 387.421 persone (-5.896). Sono 327.169 i tamponi effettuati rispetto ai 315.506 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 3,2 per cento rispetto al 2,9 per cento di ieri. Sono 2.368 le persone ricoverate in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 17.520. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.557), la Campania ...

Agenzia_Italia : Aumentano i casi di operatori sanitari vaccinati che si ricontagiano - TicketOneIT : Nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia! Tutti gli spettacoli s… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - GeMa7799 : “La bocciatura dell’emendamento di Fratelli d’Italia al dl Covid, che avrebbe spostato il coprifuoco dalle ore 22 a… - Graficnovel : RT @rtl1025: ?? Sono 10.585 i nuovi positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… -