Covid, Ippolito: «Estate sicura? Dipenderà dall'andamento dell'epidemia» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giuseppe Ippolito, infettivologo del Comitato Tecnico Scientifico e Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per dare la sua previsione in merito all'Estate. La stagione estiva si sta infatti avvicnando a grandi passi e il Governo italiano sta procedendo con graduali riaperture proprio per riattivare il turismo nel Paese. Secondo l'esperto però è necessario continuare a prestare attenzione perchè non è così scontato che l'Estate possa essere vissuta con poche restrizioni. Un'Estate sicura non è per nulla una certezza. Secondo Ippolito infatti «innanzitutto Dipenderà dall'andamento ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Giuseppe, infettivologo del Comitato Tecnico Scientifico e Direttore scientifico'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma, ha rilasciato un'intervista al Corrierea Sera per dare la sua previsione in merito all'. La stagione estiva si sta infatti avvicnando a grandi passi e il Governo italiano sta procedendo con graduali riaperture proprio per riattivare il turismo nel Paese. Secondo l'esperto però è necessario continuare a prestare attenzione perchè non è così scontato che l'possa essere vissuta con poche restrizioni. Un'non è per nulla una certezza. Secondoinfatti «innanzitutto...

