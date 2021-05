Covid: India, nuovo record di morti, 3.780 in 24 ore (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'India ha registrato l'ennesimo record negativo nell'emergenza coronavirus: 3.780 persone sono infatti morte nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità citati dal Guardian. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ha registrato l'ennesimonegativo nell'emergenza coronavirus: 3.780 persone sono infatti morte nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità citati dal Guardian.

