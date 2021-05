Covid: India, '400mila morti a giugno con trend attuale' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori dell'Indian Institute of Science di Bangalore prevede circa 400mila morti in India verso l'11 giugno se si manterrà il trend attuale del contagio. Uno studio simile dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un gruppo di ricercatori dell'n Institute of Science di Bangalore prevede circainverso l'11se si manterrà ildel contagio. Uno studio simile dell'...

