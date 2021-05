Covid in Italia: oggi 10.585 nuovi casi e 267 decessi, 55 in meno i ricoverati in intensiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 5 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono 10.585 su 327.169 tamponi testati. L’indice di positività oggi scende risale al 3,2% dal 2,9% di ieri, il dato più basso da mesi. I decessi nelle ultime 24 ore sono 267.



I ricoverati in terapia intensiva sono 55 in meno rispetto a ieri. Gli attuali positivi scendono a 407.129 (-6.760). I guariti oggi sono 17.072. Per quanto riguarda i contagi su base regionale, in testa c'è la Lombardia (1.557), poi la Campania (1.447) e la Puglia (1.171). In Campania 1.447 nuovi casi e 38

