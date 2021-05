Covid, in Campania nelle ultime 24 ore oltre 50 mila vaccinazioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 50.779 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate nelle ultime 24 ore in Campania. Alle ore 12 di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, sono complessivamente 1.891.451 le somministrazioni di vaccino in Campania, 50.779 in più rispetto al dato rilevato alla stessa ora di ieri. Sono stati vaccinati con la prima dose 1.363.096 cittadini; di questi, 528.355 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 50.779 le somministrazioni di vaccino anti-19 effettuate24 ore in. Alle ore 12 di oggi, mercoledì 5 maggio 2021, sono complessivamente 1.891.451 le somministrazioni di vaccino in, 50.779 in più rispetto al dato rilevato alla stessa ora di ieri. Sono stati vaccinati con la prima dose 1.363.096 cittadini; di questi, 528.355 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

