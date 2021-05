Covid: in Brasile altri 2.966 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Brasile ha registrato 2.966 morti e 77.359 casi di Covid - 19 nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di deceduti e contagi rispettivamente a 411.588 e 14.856.888, ha riferito il Consiglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilha registrato 2.966e 77.359 casi di- 1924 ore, portando il numero totale di deceduti e contagi rispettivamente a 411.588 e 14.856.888, ha riferito il Consiglio ...

