Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 5 maggio, che sale di 10.585 casi e 267 morti. Coronavirus, bilancio del 5 maggio: 10.585 nuovi casi e 267 morti in più su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato l'ennesimo record negativo nell'emergenza coronavirus: sono 3.780 le persone morte nelle ulti… - virginiaraggi : Il Roseto comunale riapre le sue porte al pubblico. Tutti noi potremo di nuovo visitare, sempre nel rispetto delle… - NicolaMorra63 : Covid Calabria, in sei mesi più di 8mila positivi non comunicati a Roma: la voragine si allarga. Un nuovo caso Sici… - CiccioAmar82 : RT @giuslit: Questi sono i dati del commercio al dettaglio in febbraio nella regione di Madrid, ed i dati della mortalità da Covid. Un'altr… - rietin_vetrina : Covid Fara Sabina 5 maggio, si registrano undici nuovi guariti e nessun nuovo caso -