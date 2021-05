COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino | la mappa dei contagi in Irpinia

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - RitaC70 : Covid Campania 5 maggio 2021: il bollettino di oggi - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino di oggi 5 maggio: 838 nuovi casi e 39 morti, 411 contagi a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

I dati sono contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono cresciuti di 66 unità rispetto a ieri, arrivando a 9988 .I casi a Roma città sono a quota 400 Sono 838 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 5 maggio, nel Lazio, secondo ildiffuso dalla Regione. Si segnalano anche 39 morti e +1.880 i ...L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.138 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 74 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; ...Di converso, come hanno mostrato id ati delle ultime settimane, oltre il 90% dei positivi sono pauci sintomatici e si sta alleggerendo la pressione dei ricoveri per covid sui nostri ospedali, sia per ...