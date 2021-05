Covid | i colori delle regioni | Sicilia e Puglia verso il giallo Campania a rischio arancione Gli ultimi aggiornamenti

borghi_claudio : @cofante92 @chilisummer Infatti è quello che chiediamo. - orizzontescuola : Covid, i colori delle regioni: Sicilia e Puglia verso il giallo. Campania a rischio arancione. Gli ultimi aggiornam… - OrtigiaP : RT @borghi_claudio: @cofante92 @chilisummer Infatti è quello che chiediamo. - MilenaLazzaroni : RT @SkyTG24: Covid, i colori delle regioni dal 10 maggio: ecco cosa potrebbe cambiare - infoitinterno : Covid, i colori delle regioni dal 10 maggio: ecco cosa potrebbe cambiare -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori

Sky Tg24

... nel secondo lockdown, quello dei, 1.035 morti. Oltre 900 morti in più (sic!). Anche se stavolta ci dovrebbe essere una "Green pass" e ? vedremo come sarà. Ora, non per essere drammatici,...... dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all'emergenza. Un periodo che ha visto il museo ... alla Tebaide , di Paolo Uccello, di cui possiamo finalmente godere le delicate sfumature dei...Con il monitoraggio sull’andamento della pandemia da coronavirus atteso per venerdì 7 maggio, la maggior parte dell'Italia dovrebbe rimanere colorata di giallo. La Sardegna va verso una conferma della ...Coronavirus, in Toscana salgono nuovi positivi e tamponi effettuati ... (La Repubblica Firenze.it) È bello rivedere i colori azzurri di nuovo nella massima serie italiana. Il presidente della Toscana ...