Covid: Giornata igiene mani, Iss 'dalla loro pulizia passa la prevenzione' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani, che si celebra oggi 5 maggio, l'Istituto superiore di sanità ricorda che la loro pulizia è "una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione degli agenti patogeni e prevenire le infezioni, compreso il virus Sars-CoV-2 responsabile del Covid-19". Lo slogan dell'edizione 2021 è 'Pochi secondi possono salvare una vita: pulisci le tue mani' (Seconds save lifes-clean your hands). In particolare, "è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti che comprendono il lavare o igienizzare spesso le mani, soprattutto - suggerisce l'Iss - dopo aver tossito o starnutito; dopo aver assistito un malato; ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - In occasione dellamondiale dell'delle, che si celebra oggi 5 maggio, l'Istituto superiore di sanità ricorda che laè "una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione degli agenti patogeni e prevenire le infezioni, compreso il virus Sars-CoV-2 responsabile del-19". Lo slogan dell'edizione 2021 è 'Pochi secondi possono salvare una vita: pulisci le tue' (Seconds save lifes-clean your hands). In particolare, "è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti che comprendono il lavare o igienizzare spesso le, soprattutto - suggerisce l'Iss - dopo aver tossito o starnutito; dopo aver assistito un malato; ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giornata Ferrari, tonfo clamoroso in Borsa ma c'è un buon motivo Nella giornata di ieri, Piazza Affari ha registrato anche il calo delle azioni Race, in ribasso del ... e che continua nel 2021, nel modificare i nostri investimenti in risposta all'emergenza da Covid -...

Olfatto perso causa Covid? Il trucco di annusare fontina e agrumi per recuperarlo ... come ad esempio agrumi e pesca, caffè e cioccolato o fontina e parmigiano per pochi secondi 3 - 4 volte al giorno in diversi momenti della giornata. Abbiamo scelto odori tipici della nostra terra ...

Covid, giornata nera per Prato: 8 decessi. E i nuovi casi tornano sopra quota cento tvprato.it Taranto, campagna vaccinale: somministrate oltre 190mila dosi Continua la campagna vaccinale anche in provincia di Taranto dove circa una persona su tre ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid-19. Quasi 140mila persone (il 25% della popolazione residen ...

2 positivi a Cervinara, 2 a San Martino, 1 a Rotondi 2 positivi a Cervinara, 2 a San Martino, 1 a Rotondi. Si contano due nuovi positivi a Cervinara, due a San Martino Valle Caudina ...

