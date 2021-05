Covid: Giani, 'In Toscana 744 nuovi casi, tasso positivi al 2,78%' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Firenze, 5 mag. - (Adnkronos) - I nuovi casi registrati in Toscana sono 744 su 26.800 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,78% (8,9% sulle prime diagnosi). Il dato è anticipato sui social dal presidente della Regione, Eugenio Giani. I toscani tra i 65 e 69 anni compiuti (nati tra il 1956 e 1952) potranno prenotarsi sul portale con ben 102mila dosi che verranno somministrate già da venerdì. Dalla prossima settimana potranno prenotarsi tutti gli over 60, il vaccino che sarà somministrato dipende dalla disponibilità. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Firenze, 5 mag. - (Adnkronos) - Iregistrati insono 744 su 26.800 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Ildeiè 2,78% (8,9% sulle prime diagnosi). Il dato è anticipato sui social dal presidente della Regione, Eugenio. I toscani tra i 65 e 69 anni compiuti (nati tra il 1956 e 1952) potranno prenotarsi sul portale con ben 102mila dosi che verranno somministrate già da venerdì. Dalla prossima settimana potranno prenotarsi tutti gli over 60, il vaccino che sarà somministrato dipende dalla disponibilità.

