Covid Germania, medico vaccina gratis persone su Ebay (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un medico tedesco ha distribuito vaccini anti-Covid AstraZeneca gratis sulla piattaforma Ebay per non sciupare le dosi che gli erano rimaste. “Sarebbe una follia lasciar scadere questo vaccino affidabile ed efficace”, ha dichiarato alla Dpa Peter Weitkamp, medico e cardiologo di Kirchlengern, nella Germania occidentale. Il professionista ha raccontato che gli erano avanzate tra le 80 e le 90 dosi e, per due giorni, ha offerto turni di vaccinazione a persone di età superiore ai 60 anni. Weitkamp ha criticato il fatto che molti studi medici tedeschi ricevano solo il vaccino AstraZeneca, mentre il vaccino sviluppato da Pfizer/Biontech sia destinato esclusivamente ai centri di vaccinazione, dove, però, si creano sovraffollamenti. A suo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Untedesco ha distribuito vaccini anti-AstraZenecasulla piattaformaper non sciupare le dosi che gli erano rimaste. “Sarebbe una follia lasciar scadere questo vaccino affidabile ed efficace”, ha dichiarato alla Dpa Peter Weitkamp,e cardiologo di Kirchlengern, nellaoccidentale. Il professionista ha raccontato che gli erano avanzate tra le 80 e le 90 dosi e, per due giorni, ha offerto turni dizione adi età superiore ai 60 anni. Weitkamp ha criticato il fatto che molti studi medici tedeschi ricevano solo il vaccino AstraZeneca, mentre il vaccino sviluppato da Pfizer/Biontech sia destinato esclusivamente ai centri dizione, dove, però, si creano sovraffollamenti. A suo ...

tempoweb : #Covid telefonata tra #Draghi e #Merkel sulla #pandemia in vista del Global Health Summit #covid19 #italia… - Lukas08318189 : @andiamoviaora A DIR IL VERO, sul Garda so che i tedeschi stanno annullando le prenotazioni perche in Germania gli… - fisco24_info : Covid Germania, medico vaccina gratis persone su Ebay: L'iniziativa per non sciupare le dosi di vaccino Astrazeneca… - infoiteconomia : Covid, Germania invia a India unità di produzione ossigeno - Kitran1Salis : @micheleboldrin Qua in Germania vale la regola: guariti, vaccinati e test. Chi non ha il vaccino e non ha avuto il… -