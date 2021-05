Covid Germania, 18.034 nuovi contagi e 285 morti (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Germania sono 18.034 i nuovi casi confermati di coronavirus e si sono registrati altri 285 decessi a causa della pandemia. I dati aggiornati dell’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 3.451.550 contagi con 83.876 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I casi attivi sono circa 282.900, mentre sono circa 3.084.700 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L’incidenza dei contagi negli ultimi sette giorni è pari a 132,8 casi ogni 100.000 abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Insono 18.034 icasi confermati di coronavirus e si sono registrati altri 285 decessi a causa della pandemia. I dati aggiornati dell’Istituto Robert Koch parlano di un totale di 3.451.550con 83.876 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I casi attivi sono circa 282.900, mentre sono circa 3.084.700 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus. L’incidenza deinegli ultimi sette giorni è pari a 132,8 casi ogni 100.000 abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

