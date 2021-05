Covid | Fedriga | non fossilizzarsi sul coprifuoco

(Di mercoledì 5 maggio 2021) "Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio. Ci sono attività ancora chiuse come le palestre e il settore del wedding (matrimoni, ndr) che non ha prospettive". Se "ci ...

Nel corso di un intervento a Radio24 ,mette da parte i toni battaglieri del segretario del ... l'attuale decretoha lasciato invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5, ma a metà mese ci ...Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, a Radio24. "Mi auguro che il coprifuoco possa avere gradualità - ha puntualizzato - per ...ROMA (ITALPRESS) - "Eliminare il coprifuoco? Oggi in conferenza porteremo anche una riflessione sul decreto di riconversione, cercando di portare il nostro contributo come regioni, proponendo soluzion ...