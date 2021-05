Covid, ecco quando i bambini potranno ricevere il vaccino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Adolescenti e bambini potrebbero ricevere il vaccino anti-Covid già a partire dell'autunno. Gli studi sono giunti alle fasi finali, e sia la Fda americana che l'Ema, l'agenzia del farmaco europea, potrebbero presto emettere il loro parere circa la sicurezza ed efficacia e di conseguenza far partire le vaccinazioni fra i più giovani. Diverse fonti dicono che il vaccino per bambini e ragazzi è in dirittura di arrivo. Moderna aveva avviato una sperimentazione negli Stati Uniti nel dicembre 2020 su 3.000 ragazzi fra 12 e 17 anni e la stessa azienda ha poi lanciato un secondo studio, chiamato KidCove, anche questo in fase 2/3, su 6.750 bambini da 6 mesi a 11 anni. Secondo quanto riportato dal New York Times, la Food and drug administration (Fda) americana si prepara ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Adolescenti epotrebberoilanti-già a partire dell'autunno. Gli studi sono giunti alle fasi finali, e sia la Fda americana che l'Ema, l'agenzia del farmaco europea, potrebbero presto emettere il loro parere circa la sicurezza ed efficacia e di conseguenza far partire le vaccinazioni fra i più giovani. Diverse fonti dicono che ilpere ragazzi è in dirittura di arrivo. Moderna aveva avviato una sperimentazione negli Stati Uniti nel dicembre 2020 su 3.000 ragazzi fra 12 e 17 anni e la stessa azienda ha poi lanciato un secondo studio, chiamato KidCove, anche questo in fase 2/3, su 6.750da 6 mesi a 11 anni. Secondo quanto riportato dal New York Times, la Food and drug administration (Fda) americana si prepara ...

