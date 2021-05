Covid e turismo | dal ‘green pass’ al coprifuoco | ecco cosa sta cambiando in Italia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRipartire in sicurezza cominciando dal: è questo l’obiettivo primario dell’ancora alle prese con la pandemia da-19. Con un tasso di positività che è sceso al 2,9% (dati del 4 maggio 2021) e con un calo anche della pressione sulle strutture ospedaliere, il Governo pensa alle prossime mosse per rilanciare soprattutto il comparto turistico per l’estate 2021. Ad annunciarlo è stato il premier Mario Draghi, durante la conferenza stampa convocata a conclusione del G20 con i ministri del, “a partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il Governono ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio“. L’introduzione del green passno da ...

SkyTG24 : #Covid e turismo, #GreenPass: come funziona e come ottenerlo - CatalinaBracho : RT @anteprima24: ** Covid e #Turismo, dal 'green pass' al coprifuoco: ... ** - ChiodiDonatella : RT @LabParlamento: #COVID19: IL #LOCKDOWN DI #PASQUA HA SVUOTATO LA #CAPITALE. A #ROMA IL PRIMATO DI CITTÀ DESERTA #Negozi chiusi. #Turism… - irenestorti1 : RT @LabParlamento: #COVID19: IL #LOCKDOWN DI #PASQUA HA SVUOTATO LA #CAPITALE. A #ROMA IL PRIMATO DI CITTÀ DESERTA #Negozi chiusi. #Turism… - LabParlamento : #COVID19: IL #LOCKDOWN DI #PASQUA HA SVUOTATO LA #CAPITALE. A #ROMA IL PRIMATO DI CITTÀ DESERTA #Negozi chiusi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid turismo

Il pass vaccinale salva ilin Italia che ha già subito un buco di circa 53 miliardi nel 2020 per l'emergenzacon 1/3 delle perdite che hanno colpito i consumi in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma ...Considero il 2021 come l'anno zero anche per. Ilva visto come la 'safety card', che entra in pista dopo l'incidente. Ora siamo tutti allineati sulla stessa linea e vince chi ha l'...Il green pass italiano per viaggiare tra Paesi senza quarantena arriva a metà maggio. Sarà simile al certificato verde Covid-19 che permette di spostarsi tra regioni a chi è vaccinato, negativo al tam ..."L'impegno del Ministero è massimo per accelerare la transizione ecologica e la valorizzazione e tutela degli ecosistemi delle piccole isole. A partire dal Pnrr, con la protezione degli ambienti natur ...