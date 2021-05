Covid e turismo 2021, debutta ‘My safe Hotel’ con sanificazione giornaliera (Di mercoledì 5 maggio 2021) ‘’Dopo il successo di ‘My safe taxi’, un dispositivo brevettato per sanificare i taxi ad ogni corsa, la scorsa settimana abbiamo lanciato ‘my safe Hotel’ un modo per dare una mano alla ripartenza in sicurezza degli hotel. Abbiamo avuto già oltre 100 adesioni in tutta Italia, tra città d’arte e di vacanza. A Roma siamo in trattative con ‘The Building’ un quattro stelle in zona Termini’’. Antonio Nocilla, 46 anni, romano, a capo di un gruppo di imprenditori racconta all’Adnkronos cos’è ‘my safe Hotel’, un brand che assicura agli alberghi uno standard di sanificazione, sottolinea, con cui ‘’è possibile eliminare al 99,9% oltre cinquecento batteri, virus ed elementi nocivi, compreso il Sars -CoV-2’’. ‘’Assicuriamo uno standard di sanificazione non, come dicono in molti, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) ‘’Dopo il successo di ‘Mytaxi’, un dispositivo brevettato per sanificare i taxi ad ogni corsa, la scorsa settimana abbiamo lanciato ‘myun modo per dare una mano alla ripartenza in sicurezza degli hotel. Abbiamo avuto già oltre 100 adesioni in tutta Italia, tra città d’arte e di vacanza. A Roma siamo in trattative con ‘The Building’ un quattro stelle in zona Termini’’. Antonio Nocilla, 46 anni, romano, a capo di un gruppo di imprenditori racconta all’Adnkronos cos’è ‘my, un brand che assicura agli alberghi uno standard di, sottolinea, con cui ‘’è possibile eliminare al 99,9% oltre cinquecento batteri, virus ed elementi nocivi, compreso il Sars -CoV-2’’. ‘’Assicuriamo uno standard dinon, come dicono in molti, ...

SkyTG24 : #Covid e turismo, #GreenPass: come funziona e come ottenerlo - italiaserait : Covid e turismo 2021, debutta ‘My safe Hotel’ con sanificazione giornaliera - MiTomorrow : «Stiamo per riaprire l'Italia ai turisti di tutto il mondo»?? #italia #turismo #covid #viaggi #belpaese - fisco24_info : Covid e turismo, arriva 'My safe Hotel' per sanificazione giornaliera: Adesioni già da 100 alberghi in tutta Italia… - GnamTasty : RT @ItaliaaTavola: Il G20 dei ministri del Turismo di tutta Europa ha redatto le linee guida da proporre agli Stati membri per far ripartir… -