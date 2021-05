Covid Campania, scende ancora il numero dei positivi e dei ricoveri in terapia intensiva (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua il trend in discesa per quanto riguarda il numero dei positivi in Campania. Secondo quanto comunica l’Unità di Crisi oggi sono stati rilevati 1.447 di cui 1.030 asintomatici e 417 sintomatici, su un totale di 21.827 tamponi molecolari effettuati. La percentuale dei positivi scende dunque al 6,6% Sono 38 i decessi registrati e 2.393 i guariti ancora in salita. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva dai 128 di ieri ai 122 di oggi L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Continua il trend in discesa per quanto riguarda ildeiin. Secondo quanto comunica l’Unità di Crisi oggi sono stati rilevati 1.447 di cui 1.030 asintomatici e 417 sintomatici, su un totale di 21.827 tamponi molecolari effettuati. La percentuale deidunque al 6,6% Sono 38 i decessi registrati e 2.393 i guaritiin salita. Scendono anche iindai 128 di ieri ai 122 di oggi L'articolo ilNapolista.

Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca #bollettinocovidcampania Covid-19, in Campania 1.447 positivi del giorno su 21.827 tampo… - OssMalattieRare : Dopo la Campania e la Puglia anche la @RegioneLazio estende la priorità per il vaccino anti Covid a tutti i codici… - napolista : Il bollettino di oggi restituisce una percentuale dei positivi del 6,6%, mentre i numeri delle terapie intensive sc… -