Covid Campania | oggi 1 447 contagi | bollettino 5 maggio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 1.447 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 5. Si registrano altri 38 morti, 24 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Da ieri sono stati processati 21.827 tamponi molecolari, l'indice di positività è pari al 6,62%. Dei 1.447 nuovi positivi, 417 sono risultati sintomatici o paucisintomatici. Sono 6.522 i decessi inda inizio pandemia. I nuovi guariti sono 2.393, il totale dei guariti è 304.273. Insono 122 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.459 i pazientiricoverati in reparti di degenza.

