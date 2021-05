Covid, calano i pazienti in terapia intensiva: le regioni ancora sopra la soglia d’allerta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo il bollettino del 5 maggio, diminuiscono i positivi in rianimazione: sono 2.368 (-55, 142 ingressi del giorno). Alcune regioni, però, superano ancora la soglia d’allarme del 30% di posti letto occupati. In calo anche i ricoverati negli altri reparti (17.520, -656). Nelle ultime 24 ore sono stati 10.585 i nuovi casi, su 327.169 tamponi (ieri 9.116 casi su 315.506 test). La percentuale di positivi è al 3,2% (era al 2,9). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.070.400 e le vittime 122.005 (+267) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo il bollettino del 5 maggio, diminuiscono i positivi in rianimazione: sono 2.368 (-55, 142 ingressi del giorno). Alcune, però, superanolad’allarme del 30% di posti letto occupati. In calo anche i ricoverati negli altri reparti (17.520, -656). Nelle ultime 24 ore sono stati 10.585 i nuovi casi, su 327.169 tamponi (ieri 9.116 casi su 315.506 test). La percentuale di positivi è al 3,2% (era al 2,9). Dall'inizio della pandemia, i casi totali sono 4.070.400 e le vittime 122.005 (+267)

