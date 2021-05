Covid Calabria, oggi 284 contagi e 6 morti: bollettino 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 284 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 5 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti/dimessi sono stati 550 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Cosenza a 99, Reggio di Calabria a 86, Catanzaro a 80, Vibo di Valentia 17 e Crotone a 2. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 284 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 5. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6. I guariti/dimessi sono stati 550 nelle ultime 24 ore. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Cosenza a 99, Reggio dia 86, Catanzaro a 80, Vibo di Valentia 17 e Crotone a 2. L'articolo proviene da Italia Sera.

