Covid Abruzzo, oggi 192 contagi e 2 morti: bollettino 5 maggio

Sono 192 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo la tabella del bollettino di oggi, 5 maggio. Registrati inoltre altri 2 morti. Complessivamente sono 71.916 i casi positivi al Covid 19 registrati dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 192 nuovi casi, 51 dei quali hanno meno di 19 anni. Due i decessi che fanno salire a 2.422 il numero totale, comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8.161 (-205 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.030.596 tamponi molecolari (+4.609 rispetto a ieri) e 419.961 test antigenici (+2.027 rispetto a ...

