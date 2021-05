Covid-19, i dati del 5 maggio: 10.585 nuovi casi con 267 morti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore sono ci nuovi casi registrati di coronavirus sono stati 10.585 a fronte di 327.169 tamponi. I decessi, secondo il bollettino giornaliero, sono stati 267. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore sono ciregistrati di coronavirus sono stati 10.585 a fronte di 327.169 tamponi. I decessi, secondo il bollettino giornaliero, sono stati 267. L'articolo .

ladyonorato : Aggiornamento dati EMA su reazioni avverse a fine aprile: 8,430 dead, 354,177 injuries following COVID-19 experimen… - beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - SkyTG24 : Covid, nel Regno Unito un morto in 24 ore. Così il Paese ha abbattuto la curva. I DATI - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 5 maggio - napoledrama : Ma quegli account che ogni giorno aggiornano dati e file di statistiche sul covid in Italia davvero non hanno di me… -