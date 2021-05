Covid-19, gli Stati Uniti sono pronti a revocare i brevetti sui vaccini. In India 380 mila casi di Covid in 24 ore (Di mercoledì 5 maggio 2021) USA ìANSA/TONY VECE I vaccini anti Covid-19 AstraZeneca, Pfizer e Moderna L’annuncio: «Circostanze straordinarie invocano misure straordinarie» L’intenzione c’è, e l’annuncio è ufficiale. Gli Stati Uniti sono pronti a revocare il brevetto sui vaccini per il Coronavirus così da rendere accelerare la produzione. Secondo fonti ufficiali l’annuncio arriverà dallo stesso presidente Joe Biden. A comunicare le ragioni di questa scelta è Katherine Tai, rappresentante Usa per il commercio: «Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie. L’amministrazione crede fermamente alle protezioni della proprieta’ intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) USA ìANSA/TONY VECE Ianti-19 AstraZeneca, Pfizer e Moderna L’annuncio: «Circostanze straordinarie invocano misure straordinarie» L’intenzione c’è, e l’annuncio è ufficiale. Gliil brevetto suiper il Coronavirus così da rendere accelerare la produzione. Secondo fonti ufficiali l’annuncio arriverà dallo stesso presidente Joe Biden. A comunicare le ragioni di questa scelta è Katherine Tai, rappresentante Usa per il commercio: «Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie. L’amministrazione crede fermamente alle protezioni della proprieta’ intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene ...

