Così Londra si muove nel G7 tra Usa e Ue L’analisi di Dassù

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Per l’Unione europea, Brexit è stata una perdita secca in termini geopolitici. Ricostruire una relazione consulla politica estera e di sicurezza è una priorità per l’Unione europea. Lo stesso vale tuttavia per il Regno Unito. La tesi del governo Johnson è chepossa fare a meno di una relazione con l’Unione europea in materia di sicurezza. A garantire i rapporti con l’Europa basterà la Nato, specie in questa fase di rilancio dei rapporti transatlantici. O basterà il G7. Il Regno Unito, non a caso, non ha voluto includere il capitolo politica estera e difesa nell’accordo con l’Ue del dicembre scorso. E ha omesso riferimenti alla cooperazione con l’Europa nella “Integrated review” del marzo scorso sulla strategia internazionale della “Global Britain”. Ma l’approccio Nato più G7 presenta tre punti deboli. Primo: la Nato e l’Unione europea ...