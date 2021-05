Cosenza Monza probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Match valido per la penultima giornata della Serie B 20/21 e si tratta di una gara con un peso specifico molto importante. Ilè alla disperata ricerca della salvezza, ilè ancora in corsa per la promozione diretta. Crocevia decisivo per entrambe le contendenti in una gara tragica a livello sportivo.si giocherà venerdì 7 maggio alle ore 14,00 presso lo stadio Gigi Marulla di. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci da un pesante K.O contro l’Empoli. Una gara che ha visto i calabresi reggere l’onda d’urto toscana per i primi venti minuti, ma poi crollare rovinosamente. La situazione è terribilmente difficile per i rossoblù: la salvezza è distante sei punti e il distacco dalla Reggiana diciottesima è solo di un punto. Dunque questa gara assume ...