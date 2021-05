Cosa succede se un Paese non ratifica il Recovery Fund? La Commissione Europea non ha un piano d’emergenza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finora la Commissione Europea ha ricevuto 14 piani di rilancio, all’appello manca quasi la metà degli Stati membri. Inoltre, la decisione sulle risorse proprie – necessaria per finanziare il fondo – deve ancora essere ratificata in otto paesi. Perciò, anche se il percorso di attuazione procede, rispetto all’agenda prefissata ci sono molti vuoti da riempire. Il problema maggiore però è che non esiste nessun piano di emergenza nel caso in cui un Paese non dovesse portare a compimento la ratifica del Recovery Fund. Non si tratta di uno scenario remoto: l’ultima incognita è stata la sentenza della Corte costituzionale tedesca, ora il nuovo ostacolo è in Finlandia. La settimana scorsa la Commissione per gli Affari Costituzionali di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finora laha ricevuto 14 piani di rilancio, all’appello manca quasi la metà degli Stati membri. Inoltre, la decisione sulle risorse proprie – necessaria per finanziare il fondo – deve ancora essereta in otto paesi. Perciò, anche se il percorso di attuazione procede, rispetto all’agenda prefissata ci sono molti vuoti da riempire. Il problema maggiore però è che non esiste nessundi emergenza nel caso in cui unnon dovesse portare a compimento ladel. Non si tratta di uno scenario remoto: l’ultima incognita è stata la sentenza della Corte costituzionale tedesca, ora il nuovo ostacolo è in Finlandia. La settimana scorsa laper gli Affari Costituzionali di ...

Agenzia_Ansa : In attesa del 'tagliando' al coprifuoco annunciato dal governo per metà maggio, ecco un punto su cosa accade negli… - Gazzetta_it : #Milan, ma cosa succede? Neanche un'ammonizione nelle ultime tre gare... - Agenzia_Ansa : Abolizione del coprifuoco: ecco cosa succede in Europa #ANSA - Cild2014 : ?? Cosa succede se fai uso di #cannabis e la polizia ti ferma? Qual è la distinzione tra uso personale e spaccio? È… - R3MVMBER : @C0NN3XION MI MANDI DIO CANE COSA SUCCEDE -