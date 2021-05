Cosa sappiamo del “vaccino per gli adolescenti” di Pfizer e Moderna (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Unsplash)La Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatorio del farmaco statunitense, si sta preparando per autorizzare l’uso d’emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech sugli adolescenti: la decisione, dicono oltreoceano, è attesa per la fine di questa settimana, o al massimo per la prossima, ed estenderà le somministrazioni a milioni di persone, riempiendo i buchi ancora rimasti nella campagna di vaccinazione americana, proceduta finora a ritmi speditissimi. L’auspicio è che a breve anche le nostre agenzie regolatorie replichino la mossa della Fda, anche se pare che ci sarà da attendere ancora un poco. A breve, infatti, dovrebbero arrivare i risultati di due sperimentazioni effettuate su bambini e adolescenti: i dati preliminari sembrano abbastanza incoraggianti e consentono di ipotizzare, stando a quanto ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Foto: Unsplash)La Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatorio del farmaco statunitense, si sta preparando per autorizzare l’uso d’emergenza del-BioNTech sugli: la decisione, dicono oltreoceano, è attesa per la fine di questa settimana, o al massimo per la prossima, ed estenderà le somministrazioni a milioni di persone, riempiendo i buchi ancora rimasti nella campagna di vaccinazione americana, proceduta finora a ritmi speditissimi. L’auspicio è che a breve anche le nostre agenzie regolatorie replichino la mossa della Fda, anche se pare che ci sarà da attendere ancora un poco. A breve, infatti, dovrebbero arrivare i risultati di due sperimentazioni effettuate su bambini e: i dati preliminari sembrano abbastanza incoraggianti e consentono di ipotizzare, stando a quanto ...

