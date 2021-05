Cosa insegna alla politica italiana il tracollo della sinistra a Madrid

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il trionfo del Partito popolare nelle elezioni amministrative di ieri per la Regione di, con la pesante sconfitta dei Socialisti e di Podemos, potrebbe aprire una riflessione anche nellae nel centroitaliani. Per Stefano Fassina (Patria e Costituzione), "le sinistre hanno perso innanzitutto perché hanno accettato un terreno di scontro ideologico… Comunismo contro Fascismo, libertà contro restrizioni". Nico Stumpo, di Articolo Uno, dice di vivere "con preoccupazione il fatto che in una grande regione d'Europa ci sia una destra retriva e reazionaria che va a governare", riferendosipossibile alleanza fra i Popolari e la destra di Vox; "per quanto riguarda l'Italia, vedremo nel mese di Ottobre", quando si voterà in molte città italiane. E aggiunge: "Lì si farà una valutazione su quel che ...