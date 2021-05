Cosa ci ha guadagnato Fedez con il concertone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non so se Fedez sia destinato a diventare un nuovo Beppe Grillo. Potrebbe nascere con lui un Movimento 6 stelle? O Movimento Nike, vista l’esposizione dei loghi sulla sua persona durante il concertone. Se poi interviene sua moglie, diventerà Movimento 7 stelle? O Movimento Tod’s? Ci sarà un conflitto di interesse tra brand, anche se non direttamente concorrenti? Che fine hanno fatto i sindacati? Ma paradossalmente vorrei stupirmi – se fosse ancora possibile farlo – circa il ruolo delle organizzazioni sindacali in relazione all’evento che ha scatenato tanta polemica. Cgil, Cisl e Uil sono gli organizzatori dell’appuntamento del primo maggio. Organizzatori paganti (oltre agli sponsor). Quindi diciamo che shareholders dell’evento sono un po’ tutti i lavoratori (in verità soprattutto pensionati) che pagano la quota di adesione al sindacato. E grazie ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non so sesia destinato a diventare un nuovo Beppe Grillo. Potrebbe nascere con lui un Movimento 6 stelle? O Movimento Nike, vista l’esposizione dei loghi sulla sua persona durante il. Se poi interviene sua moglie, diventerà Movimento 7 stelle? O Movimento Tod’s? Ci sarà un conflitto di interesse tra brand, anche se non direttamente concorrenti? Che fine hanno fatto i sindacati? Ma paradossalmente vorrei stupirmi – se fosse ancora possibile farlo – circa il ruolo delle organizzazioni sindacali in relazione all’evento che ha scatenato tanta polemica. Cgil, Cisl e Uil sono gli organizzatori dell’appuntamento del primo maggio. Organizzatori paganti (oltre agli sponsor). Quindi diciamo che shareholders dell’evento sono un po’ tutti i lavoratori (in verità soprattutto pensionati) che pagano la quota di adesione al sindacato. E grazie ...

FAspromonti : Ei fu, siccome immobile...ai posteri l'ardua sentenza. Dato che sono un postero, per me la sentenza non è affatto a… - giusycuccaro02 : @Serenella1990l @Alt_Em_End @italianews_h24 Non sanno più a cosa attaccarsi peccato che anche Giulia si è esibita m… - EureosCriss : RT @LauraHarth: @michele_geraci @AMFChina La ringrazio della conferma che aumenta i molti dubbi circa l’utilità per l’Italia con i MOU sull… - RebelEkonomist : RT @LauraHarth: @michele_geraci @AMFChina La ringrazio della conferma che aumenta i molti dubbi circa l’utilità per l’Italia con i MOU sull… - LauraHarth : @michele_geraci @AMFChina La ringrazio della conferma che aumenta i molti dubbi circa l’utilità per l’Italia con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa guadagnato Eros Ramazzotti, sui social la dedica per Luana D'Orazio Non aveva praticamente guadagnato nulla dalla serata. Il duo Pio e Amedeo aveva infatti riferito ... 'Stiamo lavorando per capire se e cosa non abbia funzionato nel macchinario, compresa la fotocellula ...

Mourinho alla Roma è tutto fuorché un grande affare ... rispetto la sua pluridecorata carriera e il posto che si è guadagnato nel Gotha dei più grandi ... 'se Mourinho in vita sua ha avuto a che fare sempre con squadroni, cosa c'entra col progetto Roma?' ...

Cosa ci ha guadagnato Fedez con il concertone Nicola Porro Cosa ci ha guadagnato Fedez con il concertone Ci siamo concentrati sul ddl Zan e sulla polemica nella Rai. Ma c'è un non detto dietro quanto successo e che riguarda i sindacati ...

Lotta Champions, l'Atalanta sorride (quasi sempre) in caso di arrivo a pari punti Cosa succede se, come sta capitando ora a quota 69, Atalanta, Juventus e Milan terminano il campionato tutte e tre con lo stesso punteggio? Alla domanda rispond ...

Non aveva praticamentenulla dalla serata. Il duo Pio e Amedeo aveva infatti riferito ... 'Stiamo lavorando per capire se enon abbia funzionato nel macchinario, compresa la fotocellula ...... rispetto la sua pluridecorata carriera e il posto che si ènel Gotha dei più grandi ... 'se Mourinho in vita sua ha avuto a che fare sempre con squadroni,c'entra col progetto Roma?' ...Ci siamo concentrati sul ddl Zan e sulla polemica nella Rai. Ma c'è un non detto dietro quanto successo e che riguarda i sindacati ...Cosa succede se, come sta capitando ora a quota 69, Atalanta, Juventus e Milan terminano il campionato tutte e tre con lo stesso punteggio? Alla domanda rispond ...