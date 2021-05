Cortesie in famiglia: Sara e Simone contro Livia e Ferruccio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì 4 maggio 2021 è andata in onda la settima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Sara e Simone contro Livia e Ferruccio La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cugine Sara e Livia assieme ai rispettivi mariti Simone e Ferruccio per una sfida sarà tra “i navigati” e “gli improvvisati”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Sara e Simone con il punteggio di 21-20,5. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link su ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì 4 maggio 2021 è andata in onda la settima puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cugineassieme ai rispettivi maritiper una sfida sarà tra “i navigati” e “gli improvvisati”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21-20,5.in– Streaming A questo link su ...

La_Giulia_87 : “Primo appuntamento crociera” mi immagino che sia una brutta copia dell’originale come lo è Cortesie in Famiglia...… - gm_taxicab : Real Time, “Cortesie in famiglia” Prima “Shy Away” dei twenty one pilots e poi “Hold On” di Justin STO VOLANDO. ?? - MbkStephy : RT @comforthar: mi ha rotto le scatole cortesie in famiglia I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - comforthar : mi ha rotto le scatole cortesie in famiglia I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - TIM_vision : Pronto a vedere sfide di galateo tra congiunti? ?? #EnzoMiccio e #ChiaraMaci sono i giudici di 'Cortesie in famiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Chiara Maci presenta "Cortesie in famiglia" Chiara Maci tornata in tv con Cortesie in famiglia insieme all'immancabile Enzo Miccio e diverse guest ...

"Cortesie in famiglia": protagonista una giovane coppia ciociara di Vallemaio il giovane che questa sera, insieme alla moglie, sarà protagonista della puntata di "Cortesie in famiglia". Si tratta della competizione culinaria in onda sul canale Real Time di Discovery Italia che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, padroni di ...

Vallemaio, "Cortesie in famiglia": protagonista coppia ciociara ciociariaoggi.it Cortesie in famiglia: Sara e Simone contro Livia e Ferruccio La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cugine Sara e Livia assieme ai rispettivi mariti Simone e Ferruccio per una sfida sarà tra “i navigati” e “gli improvvisati”. Ma chi ha avuto l ...

Inter, Moratti: «Zhang mi ha chiamato. Futuro? Ci credo» Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la ...

Chiara Maci tornata in tv conininsieme all'immancabile Enzo Miccio e diverse guest ...di Vallemaio il giovane che questa sera, insieme alla moglie, sarà protagonista della puntata di "in". Si tratta della competizione culinaria in onda sul canale Real Time di Discovery Italia che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, padroni di ...La puntata vede protagoniste le due coppie formate dalle cugine Sara e Livia assieme ai rispettivi mariti Simone e Ferruccio per una sfida sarà tra “i navigati” e “gli improvvisati”. Ma chi ha avuto l ...Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la ...