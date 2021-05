Corriere dello Sport – Il Napoli trema può sfumare la Champions ed il budget per il mercato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il pareggio con il Cagliari complica maledettamente la corsa alla qualificazione Champions League del Napoli. Gli azzurri sono ancora artefici del loro destino perché possono e devono sfruttare lo scontro diretto tra Juventus e Milan in programma domenica prossima. Ma con il Cagliari si sono giocati l’ultimo bonus stagione e da qui in poi dovranno pensare di fare percorso netto: 4 vittorie, per evitare di dover sperare in incroci e fortune, derivanti dai risultati di altre squadre. Non è semplice, anche se il calendario non è di quelli più difficili, ma la partita col Cagliari dimostra che lo sgambetto è sempre dietro l’angolo. Il budget Champions League Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli di Gattuso abbia una sola missione: conquistare la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il pareggio con il Cagliari complica maledettamente la corsa alla qualificazioneLeague del. Gli azzurri sono ancora artefici del loro destino perché possono e devono sfruttare lo scontro diretto tra Juventus e Milan in programma domenica prossima. Ma con il Cagliari si sono giocati l’ultimo bonus stagione e da qui in poi dovranno pensare di fare percorso netto: 4 vittorie, per evitare di dover sperare in incroci e fortune, derivanti dai risultati di altre squadre. Non è semplice, anche se il calendario non è di quelli più difficili, ma la partita col Cagliari dimostra che lo sgambetto è sempre dietro l’angolo. IlLeaguesottolinea come ildi Gattuso abbia una sola missione: conquistare la ...

