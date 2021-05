Coronavirus, tribunale in India: «I morti per carenza di ossigeno? Atto criminale, come un genocidio». Negli Usa infezioni al minimo da 7 mesi (Di mercoledì 5 maggio 2021) India EPA/DIVYAKANT SOLANKI Persone in coda per il vaccino a Mumbai.L’andamento della pandemia in India Non accenna ad allentare la morsa l’ondata di contagi da Covid-19 che nelle ultime settimane ha travolto l’India. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato oltre 380 mila nuovi casi di Covid-19, con un bilancio complessivo da inizio pandemia che sale a 20,6 milioni. Aumentano anche i decessi, 3.780. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 357.229 casi e 3.449 vittime. Negli ultimi giorni, dopo il picco di 402.000 casi venerdì, il dato dei nuovi contagi era sceso a 392.500 il sabato, a 368.000 domenica e a meno di 360.000 lunedì, ora un nuovo aumento. Intervenendo sulla precaria situazione in molti ospedali del Paese, a corto di forniture mediche, un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021)EPA/DIVYAKANT SOLANKI Persone in coda per il vaccino a Mumbai.L’andamento della pandemia inNon accenna ad allentare la morsa l’ondata di contagi da Covid-19 che nelle ultime settimane ha travolto l’. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato oltre 380 mila nuovi casi di Covid-19, con un bilancio complessivo da inizio pandemia che sale a 20,6 milioni. Aumentano anche i decessi, 3.780. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrati 357.229 casi e 3.449 vittime.ultimi giorni, dopo il picco di 402.000 casi venerdì, il dato dei nuovi contagi era sceso a 392.500 il sabato, a 368.000 domenica e a meno di 360.000 lunedì, ora un nuovo aumento. Intervenendo sulla precaria situazione in molti ospedali del Paese, a corto di forniture mediche, un ...

