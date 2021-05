Coronavirus Sicilia, il bollettino del 5 maggio 2021: 782 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 782 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 27.072 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 5 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi rimane al 2,9%. In calo anche la pressione su reparti ospedalieri con il numero dei ricoverati in regime ordinario che scende a 1.121, con un saldo di -31 rispetto a ieri. Bene anche le terapie intensive, dove si contano 8 posti letto occupati in meno: sono 152 attualmente i ricoverati in rianimazione, con 7 ingressi nelle ultime 24 ore.Questa la suddivisione dei contagi nelle provincie Siciliane. Palermo 217, Siracusa 157, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 782 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 27.072 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 5. Il rapporto tra contagiati e tamponi rimane al 2,9%. In calo anche la pressione su reparti ospedalieri con il numero dei ricoverati in regime ordinario che scende a 1.121, con un saldo di -31 rispetto a ieri. Bene anche le terapie intensive, dove si contano 8 posti letto occupati in meno: sono 152 attualmente i ricoverati in rianimazione, con 7 ingressi nelle ultime 24 ore.Questa la suddivisione dei contagi nelle provinciene.217, Siracusa 157, ...

