Coronavirus, Locatelli: «Siamo all’ultimo miglio, non molliamo» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Andiamo verso le riaperture, ma non bisogna dimenticare i morti. Il presidente del Consiglio superiore di sanità: «Bene il certificato verde per favorire il turismo» Leggi su corriere (Di mercoledì 5 maggio 2021) Andiamo verso le riaperture, ma non bisogna dimenticare i morti. Il presidente del Consiglio superiore di sanità: «Bene il certificato verde per favorire il turismo»

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Locatelli Coronavirus, Locatelli: "Siamo all'ultimo miglio, non molliamo" L'Italia marcia decisamente verso una fase di riaperture? Va subito al punto Franco Locatelli, oncoematologo del Cts , presidente Consiglio Superiore di Sanità : "Sicuramente. L'obiettivo è quello di riprendere una serie di attività economiche, sociali e ricreative che hanno sempre ...

Liguria, 9 morti e 367 guariti. Ospedalizzati - 24 e malati - 189. Nuovi casi 194 ... è bene precisare che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: "... È possibile infatti aver prodotto gli anticorpi, ma avere ancora in circolo il coronavirus e dunque ...

Liguria, 9 morti e 367 guariti. Ospedalizzati -24 e malati -189. Nuovi casi 194 Sono 4.219 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di nove (femmine e maschi da 58 a 89 anni) di cui nessun decesso si riferisce alle ul ...

