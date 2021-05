Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 maggio Poco più di 10.500 casi registrati nelle ultime 48 ore a fronte di un maggior numero di tamponi e test processati rispetto alla giornata precedente, quindi la percentuale di positivi resta sotto la soglia di rischio. Sono 267 i decessi, in calo rispetto a quelli segnalati nella giornata del 4 maggio. Persone che hanno contratto il virus: 4.070.400 (+10.585)Decessi: 122.005 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 5 maggio Poco più di 10.500 casi registrati nelle48 ore a fronte di un maggior numero di tamponi e test processati rispetto alla giornata precedente, quindi la percentuale di positivi resta sotto la soglia di rischio. Sono 267 i decessi, in calo rispetto a quelli segnalati nella giornata del 4 maggio. Persone che hanno contratto il virus: 4.070.400 (+10.585)Decessi: 122.005 ...

