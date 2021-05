Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 maggio: 10.585 nuovi casi, i morti sono 267 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 10.585 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 9.116. Aumentano i tamponi effettuati: 327.169, contro i 315.506 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,2% (ieri era al 2,9%). sono 267 i morti, 55 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 1.557, poi la Campania con 1.447 e la Puglia con 1.171. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nelle ultime 24 orestati 10.585 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 9.116. Aumentano i tamponi effettuati: 327.169, contro i 315.506 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,2% (ieri era al 2,9%).267 i, 55 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 1.557, poi la Campania con 1.447 e la Puglia con 1.171. I pazienti ricoverati in terapia intensiva...

