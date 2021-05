Coronavirus | il bollettino nazionale | sono 10 585 i nuovi positivi

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 maggio: 10.585 nuovi casi e 267 morti - fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - PasqualeMarro : #CoronavirusItalia: il bollettino di oggi, mercoledì 5 maggio 2021 - RadioTadino : RT @SkyTG24: #Covid19. Il bollettino aggiornato: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Le cose da sapere sul ...SARDEGNA - Sono 166 i nuovi contagi dain Sardegna secondo ildi oggi, 5 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.564. ...Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma. Bollettino Covid-19 del 5 maggio 2021 alle ore 18 diffuso dal Ministero della Salute. Lo stralcio dei casi in Campania per ...Facebook Shares Sono 10.585 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per region ...