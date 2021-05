Coronavirus | il bollettino di oggi 5 maggio | 39 morti nel Lazio | 35 in Toscana Ecco i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

I dati delle Regioni Sono 12 i nuovi contagi dain Valle d'Aosta secondo ildi oggi, 5 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I tamponi sono stati I positivi attuali sono 630, 55 in meno rispetto a ieri, di ...I casi a Roma città sono a quota 400 Sono 838 i nuovi contagi daregistrati oggi, 5 maggio, nel Lazio, secondo ildiffuso dalla Regione. Si segnalano anche 39 morti e +1.880 i ...Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 5 maggio, con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia.Ecco i dati relativi alla diffusione del bollettino coronavirus del 5 maggio 2021 in Piemonte e in provincia di Alessandria.