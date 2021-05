Coronavirus | il bollettino del 5 maggio 2021 | 9 116 nuovi casi | 267 i decessi La situazione in Italia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 idi positività alemersi in, contro i 9.116 di ieri. In aumento anche i, 267 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività è al 3,2% e dunque in calo nel trend settimanale: mercoledì scorso era al 4%. È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. (ieri 4,9%). In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 10.585 (ieri 9.116)testati: 114357 (ieri 94374) Tamponi (diagnostici e di controllo): 327.169 (ieri 315.506) molecolari: 190363 di cui 10026 positivi pari al 5.26% (ieri 5.54%) rapidi: 136806 di cui 553 positivi (ieri 167976 di cui 939 ...

TRENTINO - In Trentino nessun decesso pernelle ultime 24 ore. Lo diceodierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che riferisce di 63 nuovi contagi e 141 guariti. ..., ildel 5 maggio: calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva I pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a martedì nel saldo ...
ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 10.585 nuovi casi contro i 9.116 nuovi di ieri a fronte di un incremento dei tamponi processat ...