Coronavirus, i dati di oggi – 10.585 nuovi casi, tasso di positività al 3,2%. Altri 267 morti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 i nuovi casi positivi al Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 327.169 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività torna così leggermente a salire, attestandosi al 3,2%. Ieri infatti i contagi erano stati 9.116, con un'incidenza del 2,9 per cento. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 267 i morti in un giorno (ieri 305). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

