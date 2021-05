Coronavirus Campania, il bollettino del 5 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bollettino di oggi informa in merito ai casi nella regione Campania: i dati sulla diffusione del Coronavirus del 5 maggio nel dettaglio. La situazione Coronavirus in CampaniaNonostante la paura di un possibile ritorno in zona arancione nella giornata di venerdì scorso, la Regione Campania continua la permanenza in area gialla. Gli unici due territori italiani ad aver cambiato colore sono la Sardegna e la Valle d’Aosta. Nel corso della giornata di ieri il governatore Vincenzo De Luca ha reso noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, di aver fatto una richiesta al Commissariato e al Ministero della Salute. La Campania infatti ritiene necessario che venga corretta “la comunicazione relativa alla vaccinazione degli ultra ottantenni”. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildi oggi informa in merito ai casi nella regione: i dati sulla diffusione deldel 5nel dettaglio. La situazioneinNonostante la paura di un possibile ritorno in zona arancione nella giornata di venerdì scorso, la Regionecontinua la permanenza in area gialla. Gli unici due territori italiani ad aver cambiato colore sono la Sardegna e la Valle d’Aosta. Nel corso della giornata di ieri il governatore Vincenzo De Luca ha reso noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, di aver fatto una richiesta al Commissariato e al Ministero della Salute. Lainfatti ritiene necessario che venga corretta “la comunicazione relativa alla vaccinazione degli ultra ottantenni”. ...

