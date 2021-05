Coronavirus, ancora tanti morti. Coprifuoco, le Regioni spingono per le 23 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 i nuovi positivi al Coronavirus SARS-CoV-2 in Italia nelle ultime 24 ore e 267 i morti. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi erano stati 9.116 mentre 305 le vittime. Il tasso di positività è del 3,2%, in crescita rispetto al 2,9% di ieri. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere. I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.557), la Campania (1.447), la ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono 10.585 i nuovi positivi alSARS-CoV-2 in Italia nelle ultime 24 ore e 267 i. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi erano stati 9.116 mentre 305 le vittime. Il tasso di positività è del 3,2%, in crescita rispetto al 2,9% di ieri. Calala pressione sulle strutture ospedaliere. I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri. A livello territoriale, lecon il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.557), la Campania (1.447), la ...

