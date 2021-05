Coronavirus | 72 nuovi casi in provincia | due a Villa Collemandina

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi

casi registrati in Toscana sono 744 su 26.800 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Il tasso deipositivi è 2,78% (8,9% sulle prime diagnosi). In provincia di Lucca, oggi (3 maggio), si registrano 72casi di contagio da Covid - 19. In Valle del Serchio: 2 Villa Collemandina. I dati ...Contagi 5 maggio, dati in lieve salita Icasi registrati in Toscana sono 744 su 26.800 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Il tasso deipositivi è 2,78% (8,9% sulle prime diagnosi). I dati, annunciati dal presidente della Regione Eugenio Giani su Telegram , vedono un leggero rialzo rispetto a ieri , ma da confrontare con il ...Il Parlamento europeo ha anche chiesto che il nuovo pass si chiami “Certificato Eu Covid-19” e che abbia la durata di un anno. Allentare le restrizioni di viaggio Nel frattempo, la Commissione europea ...Oltre cento ceppi di SARS-CoV-2 sono stati sequenziati nel laboratorio Covid-19 del Policlinico di Bari. È la complessa attività, svolta grazie a tecnologie e a software di analisi avanzati ormai da u ...