Coronavirus, 267 morti e 142 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3,2% (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il bollettino del 5 maggio Secondo i dati odierni del bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.585 nuovi casi di positività al Coronavirus e 267 decessi. Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, giornata in cui si son registrati 9.116 nuovi casi, mentre diminuisce quello dei decessi (ieri 305). Su scala nazionale il numero degli attualmente positivi si attesta a 407.129 persone. Un dato in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 413.889. Alla luce dei dati odierni, il numero dei casi totali registrati in Italia raggiunge quota 4.070.400 e 122.005 morti Covid da inizio emergenza. La situazione degli ospedali A livello nazionale sono 17.520 le persone attualmente ospedalizzate con sintomatologia ...

