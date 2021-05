Coronavirus | 10 585 nuovi casi e 267 decessi in 24 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei contagi dain Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 10.585contro i 9.116di ieri a fronte di un incremento dei tamponi processati, 327.169, e che determina il tasso di positività in leggera crescita al 3,23%. Tornano a scendere, secondo il bollettino del Ministero della Salute i: oggi sono stati 267. I guariti sono 17.072 mentre gli attuali positivi scendono a 407.123 con un calo complessivo di 6.760.Significativo calo dei ricoveri nei reparti ordinari: i degenti sono 17.520, 656 in meno rispetto a ieri; più contenuto il calo nelle terapie intensive dove i ricoverati sono 2.368, con 55 un complessivo di 55 pazienti in meno ma 142ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 387.241 persone. Sul fronte ...