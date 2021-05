Corona virus: Italia, 407129 attualmente positivi a test (-6760 in un giorno) con 122005 decessi (267) e 3541266 guariti (17072). Totale di 4070400 casi (10585) Dati della protezione civile: effettuati 327169 tamponi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 407129 attualmente positivi a test (-6760 in un giorno) con 122005 decessi (267) e 3541266 guariti (17072). Totale di 4070400 casi (10585) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 327169 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(267) e).di) proviene da Noi Notizie..

