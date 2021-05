Corona torna in tribunale: “Sto bene ma incazzato” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sto bene, ma sono incazzato”. Fabrizio Corona torna in tribunale a Milano per difendersi dal processo per diffamazione nei confronti della blogger Selvaggia Lucarelli (parte civile), che oggi come lui è chiamata a testimoniare in aula. La frase è stata pronunciata prima dell’inizio dell’udienza e il riferimento implicito è al recente ritorno in carcere su un provvedimento ora sospeso e su cui a breve (non c’è ancora una data) dovrà pronunciarsi la Cassazione. Corona, una volta in aula, è stato ripreso dal giudice per il ritardo e per essersi abbassato la mascherina. “La prossima volta esca di casa un po’ prima, così non dobbiamo aspettarla” le parole del giudice Daniela Clemente. Un rimprovero a cui Corona, senza mascherina, ha risposto provocando la reazione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sto, ma sono”. Fabrizioina Milano per difendersi dal processo per diffamazione nei confronti della blogger Selvaggia Lucarelli (parte civile), che oggi come lui è chiamata a testimoniare in aula. La frase è stata pronunciata prima dell’inizio dell’udienza e il riferimento implicito è al recente ritorno in carcere su un provvedimento ora sospeso e su cui a breve (non c’è ancora una data) dovrà pronunciarsi la Cassazione., una volta in aula, è stato ripreso dal giudice per il ritardo e per essersi abbassato la mascherina. “La prossima volta esca di casa un po’ prima, così non dobbiamo aspettarla” le parole del giudice Daniela Clemente. Un rimprovero a cui, senza mascherina, ha risposto provocando la reazione del ...

stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - SaltoBz : Sul #CoronaPass altoatesino non si torna indietro di un millimetro, assicura @ArnoKompatscher. Vediamo perché: - CARMEN_CorinneT : RT @nimagiga: #MondoDiVersi Bertolino #LaSete Non è libera la necessità. Dolore, torna a lacerarmi. Paura, sciogli nella ressa i tuoi c… - AlexNapoli : RT @stanzaselvaggia: Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli ind… - AlessandroPipi4 : @francotaratufo2 @fattoquotidiano Ma se fanno fuori Di Mare torna Corona dalla Berlinguer? ?? -